¡ALERTA ROJA para el Gran Santo Domingo! COE declara la capital en máximo aviso

Santo Domingo.- El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) emitió alerta roja para la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional, mientras otras 26 demarcaciones figuran entre verde y amarillo.

El informe del COE, emitido la tarde del lunes, señala que se mantiene alerta amarilla para Montecristi, Santiago de los Caballeros, Puerto Plata, Valverde y Santiago Rodríguez.

Además, Espaillat, Hermanas Mirabal, Duarte, Monseñor Nouel, La Vega, San José de Ocoa, Monte Plata, San Cristóbal, Juan Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez y Samaná.

También, Hato Mayor, El Seibo, San Pedro de Macorís, La Romana y La Altagracia.

Asimismo, se mantiene “alerta verde” para San Juan, Elías Piña, Baoruco, Dajabón e Independencia.

Los niveles de alerta se emiten debido a los fuertes aguaceros provocados en los últimos días por un sistema frontal y una vaguada ubicados sobre el país.

El pronóstico del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) indica que las precipitaciones continuarán esta semana.