Estados Unidos.- El artista dominicano Papi Sánchez vuelve a posicionarse en la conversación musical digital con su más reciente sencillo “Hazle zoom”. La canción acumula 2,146,669 visualizaciones en YouTube y cifras similares en TikTok en un período de tres semanas, reflejando una rápida circulación dentro del entorno de plataformas digitales y una recepción significativa por parte del público.

El desempeño del tema, que forma parte del nuevo álbum del artista titulado “Play List Vol. I”, (primero de una serie de volúmenes que están en gestación) confirma que el nombre de Papi Sánchez conserva vigencia y capacidad de conexión con distintas generaciones.

En momentos en que la industria musical se mueve por tendencias fugaces, el afamado rapero dominicano logra irrumpir con fuerza gracias a una propuesta diseñada para la viralidad, pero respaldada por una identidad artística reconocible y una trayectoria internacional consolidada.

“Hazle zoom” es una canción cargada de energía, ritmo y una estética contemporánea que apunta directamente a las nuevas audiencias sin renunciar al sello que convirtió al artista en una referencia del merengue urbano y la música tropical moderna.

La canción presenta una estrategia clara de reposicionamiento: sonar actual, conectar con el lenguaje digital y mantener la esencia festiva que siempre ha definido su carrera.

El sencillo, compuesto por el propio, combina ritmos actuales con una producción pulida a cargo de Teidy G, mientras que la mezcla estuvo en manos de YM Freak. El resultado es un sonido competitivo, fresco y listo para circular tanto en playlists globales como en contenidos virales de redes sociales, donde hoy se construyen buena parte de los éxitos mundiales.

Pero hablar del presente de Papi Sánchez obliga a recordar el fenómeno internacional que protagonizó con “Enamórame”, uno de los mayores éxitos latinos de su generación.

La canción conquistó América y Europa, sonó de manera intensa en radio, discotecas y canales musicales, y convirtió al artista dominicano en una figura reconocida en mercados donde pocos exponentes caribeños lograron penetrar con esa magnitud.

Su pegada en países de habla hispana, así como en plazas europeas estratégicas, como Francia y Bélgica, abrió puertas para la música dominicana y demostró que una propuesta tropical con identidad propia podía competir en igualdad de condiciones con cualquier corriente global de la época.

Ahora, con el empuje orgánico que exhibe “Hazle zoom”, la industria observa la posibilidad de una reedición de aquel fenómeno. Las métricas iniciales, la velocidad de consumo y la receptividad en TikTok sugieren que Papi Sánchez podría estar ante otro gran capítulo internacional, adaptado a los códigos de una nueva era donde los charts también se construyen desde el teléfono móvil.

“Esta canción trae un sonido fresco, marcando el inicio de una nueva etapa musical, pero con la energía y el estilo que siempre nos ha caracterizado”, expresó el artista.