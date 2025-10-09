Asunción.— Los Gobiernos de Paraguay y Catar eliminaron el requisito de visado para sus ciudadanos, con el propósito de facilitar los viajes y consolidar las relaciones bilaterales, informó este miércoles en Asunción el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El canciller paraguayo, Rubén Ramírez, y el ministro de Estado del Interior de Qatar, el jeque Abdulaziz bin Faisal bin Mohammed Al Thani, firmaron en Doha el acuerdo sobre la exención mutua del requisito de visado de entrada para titulares de pasaportes ordinarios, agregó ese despacho en un comunicado.

En el encuentro, las autoridades también analizaron «las maneras de fortalecer la cooperación y establecer mecanismos de acción conjunta entre ambos países», indicó la fuente.

En esa cita, los funcionarios según otro comunicado «manifestaron su interés en avanzar hacia un acuerdo comercial ampliado que permita profundizar los vínculos económicos» y analizaron la propuesta de formar una Cámara de Comercio Qatar-Paraguay para impulsar las relaciones bilaterales en el sector privado.

«Las autoridades coincidieron en señalar que existe un firme interés en avanzar en estas iniciativas, identificando diversos campos de cooperación donde Qatar puede intervenir», agregó el despacho de Exteriores.

La exención de visado es una práctica diplomática común entre países que buscan fortalecer sus relaciones bilaterales, estimular el turismo, promover el intercambio cultural, facilitar acuerdos comerciales y atraer inversiones extranjeras. A lo largo de los años, este tipo de acuerdos ha sido una herramienta clave en la diplomacia moderna.