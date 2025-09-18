MILWAUKEE, EE. UU. – Seis niños, incluyendo un bebé de apenas dos meses, fueron rescatados de una unidad de almacenamiento en Milwaukee, Wisconsin, durante la madrugada del martes 16 de septiembre.

El hallazgo ocurrió alrededor de la 1:36 a.m., luego de que la policía recibiera una llamada de emergencia alertando sobre la posible presencia de menores atrapados dentro de un contenedor del establecimiento StorSafe, ubicado cerca de 27th Street y Silver Spring Drive.

Según el Departamento de Policía de Milwaukee, los oficiales encontraron a seis menores: un niño de 9 años, seguido por hermanos de 7, 5, 3 y 2 años, además del lactante. Inicialmente, las autoridades creyeron que solo había dos niños, pero tras la intervención de los bomberos, quienes forzaron la entrada, se descubrió a todos los menores dentro de la bodega. Ninguno presentaba lesiones físicas visibles, aunque las condiciones en las que se encontraban eran preocupantes.

Pareja arrestada

Horas después del rescate, una mujer de 26 años y un hombre de 33, presuntamente los padres, fueron arrestados cerca del lugar. La Oficina del Fiscal del Condado de Milwaukee revisa actualmente los cargos que podrían enfrentar, mientras la investigación continúa abierta. Las motivaciones detrás del encierro aún no han sido esclarecidas.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos del condado intervino de inmediato para brindar atención médica y psicológica a los menores, quienes ahora se encuentran bajo custodia estatal. Las autoridades han enfatizado la importancia de denunciar cualquier señal de maltrato infantil, recordando que existen líneas de ayuda como el Childhelp National Child Abuse Hotline, disponible las 24 horas.

Vecinos del área expresaron su conmoción tras conocerse el caso. Una mujer entrevistada por el canal TMJ4 relató haber visto a la familia entrar y salir del complejo en horarios extraños, mientras que otros usuarios del almacén dijeron no haber notado nada sospechoso. «Hemos fallado a estos niños«, declaró una residente local, visiblemente afectada.

Las autoridades continúan investigando las condiciones de vida de los menores, así como si hubo negligencia prolongada. El caso ha generado indignación y reabre el debate sobre la vigilancia comunitaria y los mecanismos de protección infantil en situaciones de vulnerabilidad extrema.