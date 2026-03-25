El tablero político RD: desafíos internos y externos de los 3 principales partidos políticos

Los tres principales partidos políticos del sistema enfrentan desafíos internos y externos que serán determinantes para los resultados de las elecciones generales y la sucesión del poder en dos años.

A pesar de que hay registradas 34 organizaciones y ocho movimientos reconocidos por la Junta Central Electoral (JCE), solo los partidos Revolucionario Moderno (PRM), de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo (FP) tienen grandes posibilidades de ganar la contienda venidera, pautada para mayo de 2028.

El oficialismo encabeza hasta el momento la preferencia según los sondeos, pero tiene serios retos por delante: desde la elección de sus autoridades internas hasta la escogencia de su candidato presidencial.

Se da como un hecho que el presidente Luis Abinader, por aclamación, asuma la presidencia del partido PRM; cesará así en sus funciones José Ignacio Paliza, quien asumió esa dirección en 2018 junto a la secretaria general, Carolina Mejía.

Luis Abinader durante la pasada campaña, donde se enfrentó a representantes de otros partidos.

Sin embargo, en lo relativo a la secretaría general, nada luce definido en la competencia entre el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; el diputado Eugenio Cedeño; la ministra de la Mujer, Gloria Reyes; y Jean Luis Rodríguez, director de la Autoridad Portuaria Dominicana.

A la nominación presidencial, pautada para octubre de 2027, aspiran con posibilidades reales la vicepresidenta Raquel Peña; el presidente del Indotel, Guido Gómez Mazara; el director de Inapa, Wellington Arnaud; y la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, Tony Peña, entre otros.

El oficialismo tiene, además, que sortear los problemas propios del ejercicio del poder, como los apagones y el alza de los alimentos, que inciden en la imagen del partido.

Partidos

Contrario a otros partidos, el PLD la tiene más difícil, quizás, porque lucha por revertir la percepción de corrupción administrativa, lastre que lo acompaña desde antes de salir del Gobierno en 2020.

La recomposición de sus fuerzas tras una gran estampida, que redujo su preferencia electoral del 37% al 10.39%— es una lucha constante contra el reloj para el partido morado.

A pesar de la sentencia del Tribunal Superior Electoral (TSE), el partido morado decidió escoger el 28 de octubre a su candidato presidencial.

En junio pasado, el TSE falló en contra de la medida de ese partido que pretendía elegir a su candidato mediante consulta en el primer semestre de 2026.

Gonzalo Castillo se convirtió en el último de los aspirantes peledeístas.

Los precandidatos peledeístas son: Francisco Javier García, Charlie Mariotti, Francisco Domínguez Brito, Ramón Ventura Camejo, Manfred Mata, Luis de León, Gonzalo Castillo y Mario Bruno.

El factor Gonzalo, el último del PLD en definir sus aspiraciones presidenciables, es un problema para los demás que tienen años trabajando en esa dirección. Pero también, muchos lo observan como la mejor opción para que el partido de la estrella amarilla puede recuperar su preponderancia.

Intermante, el excandidato presidencial y el ministro de Obras Públicas, se percibe como un enviado del expresidente Danilo Medina, lo que generaría problemas en el proceso de definición, pautada para octubre próximo.

Danilo Medina, presidente del PLD, tendrá que ampliarse a fondo para imponer la unidad, en una organización afectada por la dimisiones.

FP

La FP tiene la disyuntiva de optar por el veterano político Leonel Fernández como su candidato presidencial o por su hijo, el senador del Distrito Nacional, Omar Fernández. Este último, luego de ganar la curul de la capital, ha despertado un gran interés social entre los votantes.

Leonel Fernández y Omar Fernández durante la pasada campaña.

Escoger sin contratiempos a los candidatos a alcaldes, senadores y diputados pondrá a prueba la cohesión, no solo de la FP, sino también del PRM y el PLD.