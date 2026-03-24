Logos de una parte de los partidos políticos de República Dominicana.

Los partidos políticos han recibido del Presupuesto General de la Nación más de 28 mil 671 millones 536 mil 593 desde el año 2000 hasta septiembre del 2025, pese a que auditorías realizadas por la Cámara de Cuentas revelan una estela de irregularidades en el uso de esos fondos.

Los datos están colgados en el portal web de la Junta Central Electoral en la que establece que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha sido el mayor beneficiario al otorgarle seis mil 924 millones 995 mil 823 pesos, a seguida del Partido Revolucionario Dominicana (PRD), con seis mil 524 millones 859 mil 855 pesos.

Otros de los beneficiarios de los fondos públicos son: Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) con cuatro mil 139 millones 531 mil 497 pesos, el Partido Revolucionario Moderno (PRM), con tres mil 739 millones 875 mil 497 pesos; la Fuerza del Pueblo (FP) con mil 972 millones 182 mil 487 pesos.

Además del Bloque Institucional Social Demócrata (BIS) con 480 millones 695 mil 631 pesos, el Partido Humanista Dominicano (PHD) con 430 millones 763 mil 853 pesos; partido Alianza País (ALPAIS), con 383 millones 791 mil 250 pesos.

También, otorgó fondos por la suma de 365 millones 941 mil 157 pesos al Partido de Unidad Nacional (PUN), Mientras que el Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC) 253 millones 42 mil 758 pesos.

El partido Dominicanos por el Cambio ha recibido 271 millones 515 mil 349 pesos, el Partido Cívico Renovador (PCR), 252 millones 123 mil 381 pesos; el Partido Alianza por la Democracia (APD), 219 millones 307 mil 306 pesos, Partido Unidad Democrática Cristiana (UDC), 213 millones 403 mil 527 pesos.

Asimismo, el Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD), 199 millones 968 mil 663 pesos, La Fuerza Nacional Progresista (FNP), 191 millones 437 mil 76 pesos; el Partido Popular Cristiano (PPC), con 172 millones 890 mil 70 pesos, el Partido Liberal Reformista (PLR) con 172 millones 930 mil 376 pesos.

De igual manera, el órgano de comicios ha entregado al Partido Revolucionario Independiente (PRI), 166 millones 828 mil 490 pesos, el Partido Demócrata Popular (PDP), con 165 millones 898 mil 473 pesos; el Partido Nacional de Veteranos y Civiles (PNVC), con 145 millones 606 mil 917 pesos, el Frente Amplio con 147 millones 117 mil 400 pesos.

El Partido de Acción Liberal (PAL) ha recibido 143.2 millones de pesos; el Socialista Verde (Pasove), 107 millones; el Demócrata Institucional (PDI), 90.2 millones; Alianza Social Dominicana (ASD), 48 millones; y País Posible (PP), 57.7 millones. Por su parte, al Movimiento de Independencia, Unidad y Cambio (Miuca) se le asignaron 57.7 millones; al Partido Renacentista Nacional (PRN), 39.6 millones; y al de Unidad Democrática (UD), 28.1 millones, entre otros colectivos.

Falta de personal

La Dirección Especializada de Control Financiero de Partidos Políticos de la Junta Central Electoral (JCE) enfrenta una crítica situación estructural, ya que opera con apenas 12 empleados para supervisar miles de millones de pesos en fondos públicos destinados a organizaciones políticas, según el portal web de la institución. Para 2026, se distribuirán más de RD$1,600 millones en contribuciones estatales. Esta unidad, compuesta por un director, subdirector, coordinador de tecnología, un contador, abogados ayudantes y asistentes, debe realizar auditorías permanentes, detectar irregularidades y garantizar el cumplimiento normativo en el sistema de financiamiento.