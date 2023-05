Pedro Pascal triunfa en los premios juveniles MTV Movie & TV Awards

El actor chileno Pedro Pascal fue el gran triunfador de los premios MTV Movie & TV Awards, al llevarse a casa tres galardones por su desempeño en la serie “The Last of Us».

“Soy un niño MTV, este reconocimiento significa el mundo para mí. Es un honor (…) todos los jóvenes son mis héroes y yo no estaría aquí sin ustedes”, dijo el actor tras recibir el primer trofeo dorado con forma de envase de palomitas en la categoría de mejor héroe.

Gracias al programa “The Last of Us”, basado el videojuego homónimo, Pascal también recibió el premio de mejor serie y el de mejor dúo por la dupla que realizó en la ficción de HBO Max junto a Bella Ramsey.

Pedro Pascal en The Last of Us

También te podría interesar: Pedro Pascal y John Travolta se suman al elenco de presentadores en los Oscar

Los MTV Movie & TV Awards son unos premios muy desenfadados de cine y televisión, que reconocen categorías como mejor beso o mejor lucha y, además, una de sus singularidades es que no distinguen entre hombres y mujeres en sus apartados de actuación.

Aunque se tenía previsto que la ceremonia se transmitiera en directo este domingo, la cadena se vio obligada a cancelar la alfombra roja y el evento en vivo después de que varios de los asistentes anunciaron que se retiraban de la gala como apoyo a la actual huelga de escritores del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos.

En su lugar, MTV emitió un especial pregrabado y los ganadores de las categorías enviaron sus agradecimientos por medio de un vídeo.

La cinta de terror “Scream VI” se coronó como la mejor película y el enfrentamiento entre sus personajes Gale Weathers, interpretado por Courteney Cox, y el asesino enmascarado Ghostface, lograron ganar en la categoría de mejor lucha.

Scream VI

Tom Cruise ganó el premio a mejor actuación en una película por “Top Gun- Maverick”, mientras que la interpretación de Jenna Ortega en “Wednesday” le valió unas palomitas doradas a mejor actuación en una serie de televisión.

El premio a la actuación más aterradora fue para la actriz Jennifer Coolidge en la serie “The White Lotus”, Adam Sandler se llevó el galardón a mejor actuación cómica por “Murder Mystery 2” y Elizabeth Olsen se coronó como la mejor villana por “Doctor Stange in the Multiverse of Madness».

Entre las distinciones de los MTV Movie & TV Awards también figuraron el premio al mejor documental para “Selena Gomez- My Mind & Me”, o el reconocimiento al mejor beso para Madison Bailey y Rudy Pankow en “Outer Banks».

En la cuestión musical, “Carolina” de Taylor Swift ganó el trofeo de mejor canción y el mejor momento musical fue para Sofia Carson y el tema “Come Back Home” de la película “Purple Hearts».