Perder o diferenciarse

Madrid está preciosa con el arribo temprano de la primavera. Ya los cerezos comienzan a florecer y fue maravilloso que el 8 Marzo se desplazaran unas 500 mujeres al Centro Espronceda en Tetuan, 4 Caminos, el barrio dominicano, para escuchar un panel organizado por la Embajada Dominicana, con mujeres del Perú, Colombia, una compañera dominicana que tiene servicios legales para la comunidad y yo.

Ahí les hablé del poder que tiene la mujer dominicana en el exterior con relación al país, ya que son la mayoría de los emigrantes, porque salieron en la década de los 80, llamada Perdida, cuando nuestros gobiernos, de modo generalizado recortaron los servicios públicos para pagarle su deuda al FMI, y ellas se echaron sobre los hombros las funciones sociales del Estado: Salud, educación, vivienda y sobre todo la alimentación de su gente. Por eso he dicho siempre que en cada parque del interior el país debe haber una estatua a la mujer emigrante, esa que mantiene la isla a flote.

Entre las muchas preocupaciones expresadas por las mujeres está lo que ellas perciben como la derechización del país, con el rechazo a las Tres Causales, una promesa gubernamental, y el despojo de su nacionalidad a la población domínico haitiana. Como ellas son emigrantes saben lo que significaría que a sus hijos les nieguen la nacionalidad porque ellas no son ciudadanas españolas..

Que podemos hacer? , preguntaron.

Manifestarse, les dije. No se limiten a ser proveedoras de recursos, ejerzan su ciudadanía. No dejen solas a las que están luchando en Santo Domingo por la aprobación de las Tres Causales, y porque la ultraderecha, mal llamada nacionalista no se posicione aún más en el país, y que lo que estimamos como un respiro democrático con Luis Anbinader, se vaya a pique, por su «asociación con malhechores», literalmente hablando..

Y se puede ir a pique? Si, si los sectores progresista dentro del PRM no deslindan las aguas de los sectores tradicionalmente conservadores, aun dentro de su propio Partido, y si adoptan como Partido en bloque un discurso conservador, racista y sexista, entonces los sectores progresistas que habilitaron su victoria (la clase media pensante, la Marcha Verde, cierta izquierda) se desencantarán y se abstendrán de votar (perdiendo el gobierno un 6% de su apoyo original), o se irán a la oposición, que ahora no está claro quien la liderara.

Y quien cree usted que será el relevo de Don Luis después de su reelección, si se reelige? Esperamos que Guido, porque no nos imaginamos gobernados por David Collado. A menos que surja una mujer con pantalones…

No, con falda…

En el interín, vengan a escuchar poesía en Casa de América (y fueron en masa).