Santo Domingo.- Familiares de una mujer a la que, según afirman, un equipo médico del hospital Tolentino Dipp le perforó uno de los intestinos durante una cirugía, acusaron a los galenos que la atendieron de “actuar con negligencia durante el proceso”.

Alexander Benitez Vicente, residente en Villa Mella, en Santo Domingo Norte, dijo que su hermana, Dora Angélica Benitez, “está en una difícil situación, tras provocarle el problema”.

Angélica, de 38 años, reside en la calle Orquídea, del Residencial Monte Rey, ubicado en la carretera vieja que comunica a Sabana Perdida y Villa Mella.

Fue ingresada a dicho hospital el día 6 de julio de este año para realizarle una cirugía, con el fin de resolverle un problema de apendicitis, según explicó su hermano Alexander.

“Ella fue al hospital porque sintió un dolor y allá le dijeron que había que operarla. Le dañaron su vida”, lamentó.

“Fue una doctora que le provocó ese problema a mi hermana”, dijo el denunciante, quien se quejó por “la apatía mostrada por la dirección del centro médico, ante el problema que provocado”.

Angélica tiene tres hijos, un varón, y dos hembras, de trece y ocho, respectivamente.