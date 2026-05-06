Niño atropellado en elevado de Los Alcarrizos se encuentra estable, informa hospital

Los Alcarrizos.– El director del hospital Vinicio Calventi, doctor José Alfaro, informó este miércoles que se mantiene estable el estado de salud de un niño de 12 años que fue atropellado el pasado domingo por el conductor de un vehículo en un elevado de este municipio.

El galeno explicó que, de acuerdo con los informes preliminares, el menor se desplazaba en una motocicleta cuando fue impactado por la parte trasera por un automóvil, lo que provocó que cayera al pavimento.

Precisó que el niño permanece bajo observación médica y recibe atenciones de especialistas, presentando una evolución favorable dentro de su cuadro clínico.

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En relación con el conductor involucrado en el hecho, hasta el momento no se han ofrecido mayores detalles.