El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, advirtió este miércoles que “todos vamos a tener que pagar, de una u otra forma, el impacto de la crisis del petróleo en el mercado mundial”.

Explico que el subsidio focalizado por los efectos de la crisis internacional del crudo le está costando al Gobierno unos 1,500 millones de pesos semanales.

Subsidio

“Estamos subsidiando los fertilizantes, como se hizo en el 2021, que fue un caso de subsidio exitoso en los mercados internacionales. Es un subsidio relativamente barato, que estimamos que en el año será entre tres y cinco mil millones de pesos, pero eso ayuda a contener los precios de los alimentos”, indicó.

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Agregó que otra área que será subsidiada es el transporte, donde el Gobierno anunció un aumento de 800 millones de pesos para el sector, con el fin de evitar alzas en los pasajes.

Medidas paliativas

Díaz señaló que se están realizando mayores asignaciones al Inespre para tratar de amortiguar la situación. Indicó que, de acuerdo con lo presupuestado, se puede aumentar el gasto en 45 mil millones de pesos y, aun así, se cumpliría con la ley, dada la situación actual. No obstante, consideró que eso es secundario y que lo principal es “sobrevivir a la crisis”.

Dijo que, aunque el Gobierno puede mitigar el impacto en la población más vulnerable, es necesario identificar las fuentes de financiamiento.

Medidas fiscales

En ese sentido, planteó que una de las medidas sería aumentar el déficit fiscal o reducir gastos en algunas áreas para reorientar los recursos hacia los rubros prioritarios.

Acuerdo

Entrevistado en el programa Hoy Mismo que se transmite por Color Visión, canal 9, el funcionario consideró que como sociedad se debe llegar a un acuerdo sobre las medidas a tomar y asumir los sacrificios necesarios para mitigar los efectos de la crisis del petróleo.

Precisó que el Gobierno debe implementar un conjunto de políticas económicas que permitan mantener valores razonables, pero que sean viables.

“Traspasar completamente un aumento de un 80 % del petróleo en una semana no es razonable”, afirmó. “Somos un gobierno responsable y no vamos a duplicar el déficit fiscal”, agregó. Sostuvo que es inevitable un traspaso a los precios, debido a que el petróleo impacta todos los sectores.

“Va a haber un impacto en el balance fiscal que estamos estudiando, pero todavía es muy temprano en el año, y aún tenemos margen para aumentar el déficit fiscal”, señaló. “Vamos a tratar de que la economía no se nos caiga. Hasta el momento va creciendo muy bien: está creciendo el doble que el año pasado, alrededor de un 4 %”, indicó.

Reiteró que no hay forma de evitar el impacto de la crisis, ya que el petróleo incide en toda la economía. Finalmente, expresó que algunos países que han implementado la factura electrónica han visto caer sus recaudaciones, debido a que es una herramienta que requiere una administración tributaria capaz de manejarla, así como de otras herramientas complementarias de recaudación.