Petro compara su desempeño «en la cama» con los éxitos de su Gobierno

Bogotá– El presidente de Colombia, Gustavo Petro, comparó este domingo su desempeño sexual con el de su Gobierno al comentar una encuesta que muestra un aumento en su imagen favorable, y aseguró que puede ser “inolvidable” tanto “en la cama” como en la historia.

“Puede que en la cama sea inolvidable, ya veremos, pero sí en la historia. Por una sola razón: hice el primer gobierno no oligárquico y democrático en al menos un siglo”, escribió el mandatario en su cuenta de X al referirse al sondeo divulgado este domingo.

Resultados de la encuesta

La encuesta, elaborada por el Centro Nacional de Consultoría (CNC) para la revista Cambio, señala que la imagen positiva de Petro alcanzó el 54,5 %, lo que representa un aumento de 5,7 puntos respecto a enero. En tanto, el 38,4 % de los encuestados manifestó tener una percepción negativa de su gestión.

Declaraciones previas y controversias

No es la primera vez que el jefe de Estado hace referencias a su vida personal o a relaciones amorosas en sus intervenciones públicas.

En febrero pasado, durante una alocución presidencial, afirmó que le dicen que es “muy bueno en la cama”, luego de señalar: “A ningún periodista chismoso le debe interesar qué hago yo en la cama”.

En esa ocasión añadió: “Hago cosas muy buenas y pienso. Y pienso y nadie se olvidará de mí porque seré inolvidable ahí (en la cama). Alguien contará, yo no lo cuento”.

Asimismo, en un consejo de ministros celebrado el año pasado, el mandatario expresó que “una mujer libre hace lo que se le dé la gana con su clítoris y con su cerebro”, comentario que generó controversia.

Como consecuencia, un juez le ordenó retractarse en octubre pasado y ofrecer disculpas públicas, al considerar que la expresión reproducía estereotipos sexistas y afectaba la dignidad de las mujeres.

Fin de mandato

Petro concluirá su mandato el próximo 7 de agosto, tras un periodo presidencial marcado por reformas sociales, tensiones políticas y una intensa actividad en redes sociales, donde suele pronunciarse sobre asuntos de Gobierno y de coyuntura nacional e internacional.