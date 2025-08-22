Según datos al final de las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros del WTI para entrega en junio recortaron 1,72 dólares con respecto al cierre anterior

Nueva York.- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este viernes con una subida del 0,22 %, hasta 63,66 dólares el barril, a medida que se diluyen las esperanzas de un avance en las negociaciones entre Rusia y Ucrania.

Al cierre de la jornada en la Bolsa Mercantil de Nueva York, los contratos de futuros del WTI para entrega en octubre, subieron 14 centavos respecto a la sesión anterior.

Hoy el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó que el mandatario estadounidense, Donald Trump, es la única persona capaz de detener al líder ruso, Vladímir Putin, y reiteró su disposición a organizar un encuentro trilateral o bilateral para empezar a negociar el final de la guerra.

Por su parte, el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, descartó una próxima reunión entre Putin y Zelenski porque -dijo- “esa agenda no está lista en absoluto».

Por su parte, este viernes el presidente de la Reserva Federal de EE. UU. , Jerome Powell, dijo en su discurso en el simposio de Jackson Hole, que en septiembre el organismo que dirige podría optar por recortar los tipos de interés por primera vez en nueve meses.

Unas tasas de interés más bajas podrían estimular el crecimiento económico y aumentar la demanda de petróleo, lo que podría impulsar los precios.

Por último, el precio del oro negro también reaccionó a una reducción mayor de lo esperado de las reservas de crudo de Estados Unidos la semana pasada, lo que indica una fuerte demanda.