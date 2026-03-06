Petróleo de Texas supera los 92 dólares el barril por primera vez desde 2022

Nueva York.– El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) superó este viernes los 92 dólares el barril, por primera vez desde octubre de 2022, tras subir un 14,06 % impulsado por el conflicto en Oriente Medio y la tensión en el estrecho de Ormuz.

Sobre las 13:00 hora local (18:00 GMT), los contratos de futuros del WTI para entrega en abril llegaron a los 92,40, sumando 11,39 dólares al cierre de este jueves, cuando se alcanzaron los 81,01 dólares el barril.

La última vez que el Texas alcanzó datos similares fue a finales de octubre de 2022, impulsado por los recortes de producción de la OPEP+ motivada por la reciente invasión rusa de Ucrania.

Las previsiones de que la guerra en Oriente Medio, que estalló el sábado tras el ataque de EE.UU. e Israel contra Irán, siga adelante ha provocado en los últimos días grandes subidas en el precio del petróleo. El Texas cerró este lunes en 71,23 dólares.

Tensión en el estrecho de Ormuz y respuestas internacionales

La principal preocupación vinculada con este conflicto para el mercado del petróleo es una interrupción del comercio en el estrecho de Ormuz, controlado por Irán, el único paso marítimo que conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el océano Índico y por allí circula el 20 % del crudo mundial.

Pese a que Irán negó este jueves haber cerrado el estrecho, la Guardia Revolucionaria ha avisado de que los mercantes que pasen por allí «podrían ser atacados o hundidos».

Desde que iniciaron las hostilidades ya se han registrado algunos ataques a embarcaciones en el estrecho, el último este viernes a 6 millas náuticas de Omán, según la agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO, en inglés).

Quizas te interese: American Airlines retoma vuelos entre EE. UU. y Venezuela tras casi siete años suspendidos

Frente a la situación de tensión máxima que atraviesa el estrecho, que ha afectado gravemente al tráfico marítimo, el presidente Donald Trump anunció que proporcionará seguros y garantías contra riesgos políticos a cualquier naviera que navegue por el estrecho de Ormuz, e incluso ofreció escoltas militares a los buques en la región.

En vistas de que el precio de Texas continúa con su tendencia alcista, este jueves avanzó que tomará medidas «de manera inminente», pero no ofreció más detalles.

El secretario de Interior, Doug Burgum, confió este viernes en que «la alianza con Venezuela será una de las maneras en que los precios de la gasolina bajen en Estados Unidos».