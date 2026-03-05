Washington.- American Airlines ha recibido la autorización del Gobierno de EE.UU. para reiniciar los vuelos directos entre este país y Venezuela, que permanecían suspendidos desde 2019, según confirmó a EFE el Departamento de Transporte (DOT) estadounidense.

Con el reinicio de las correspondencias entre Miami con Caracas y Maracaibo, American Airlines se convertirá en la primera aerolínea de Estados Unidos en regresar a los aeropuertos venezolanos en casi siete años, después de que ambos países estrecharan su relación tras la captura del ahora depuesto expresidente Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

En concreto, el DOT concedió a Envoy Air, subsidiaria de American Airlines, una exención por dos años (del 4 de marzo de 2026 al 4 de marzo de 2028) para prestar transporte aéreo regular de pasajeros, carga y correo, según el documento al que tuvo acceso EFE.

La empresa aérea anunció a fines de enero su intención de pedir autorización a la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, para retomar su servicio a Venezuela, después de que el republicano levantara el veto que él mismo impuso en 2019, durante su primer mandato, a los vuelos comerciales y de carga entre ambas naciones.

American hizo formal la petición el pasado 13 de febrero.

“La aprobación de esta solicitud avanzaría aún más la meta del presidente Trump de reabrir el servicio aéreo a Venezuela y servir al interés público al proveer una oportunidad para el negocio, el placer, y el viaje humanitario a la región”, indica la solicitud.

La compañía recordó entonces que, hasta la interrupción de 2019, era desde 1987 la mayor aerolínea estadounidense que volaba a y desde Venezuela.

También aseveró que los vuelos no afrontarán “problemas energéticos o ambientales”, y anticipó que no habrá dificultad en obtener combustible para sus servicios Miami-Caracas y Miami-Maracaibo.

El reinicio de vuelos desde Florida, aún sin fecha, volverá a conectar el país suramericano con Miami, hogar de la mayor diáspora venezolana en Estados Unidos.

Washington y Caracas han acercado posiciones desde la operación militar del pasado 3 de enero, cuando EE.UU. capturó en Venezuela al expresidente Nicolás Maduro, y le dio un voto de confianza a su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, que ejerce como presidenta interina venezolana bajo la tutela de la Administración Trump.

El propio presidente estadounidense ha anunciado que piensa viajar a Venezuela, sin precisar fechas, mientras que la Casa Blanca ha confirmado la visita de Rodríguez a la capital estadounidense, aunque su itinerario también está por definir.