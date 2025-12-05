El Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), a través de su Centro de Estudios de Género (CEG), cuestionó la actitud “evasiva” del Ministerio de Educación sobre la muerte por ahogamiento de la estudiante Stephora Anne-Murcie Joseph y exigió una investigación exhaustiva y convincente sobre este caso que ha conmocionado a la sociedad dominicana.

Asimismo, indicó que “requerimos del Ministerio Público una investigación con la debida diligencia para que la sociedad pueda volver a respirar ante esta indignación que se ha suscitado con este caso tan triste”.

INTEC se sumó así a decenas de instituciones de la sociedad civil, incluyendo la Iglesia Católica, y a diversas autoridades estatales que se preguntan por qué, a tres semanas del suceso, no se conoce ningún detalle oficial sobre el ahogamiento de la estudiante de 11 años, ocurrido el 14 de noviembre en Santiago durante un paseo escolar del colegio Leonardo Da Vinci, en la hacienda Los Caballos, en Gurabo.

Queremos respuestas

“Queremos respuestas sobre la causa específica de la muerte de esta adolescente en circunstancias no esclarecidas”, demandó la institución académica sobre la tragedia ocurrida el 14 de noviembre.

Desirée del Rosario, coordinadora general del CEG, dijo que el Ministerio de Educación “se ha centrado en justificarse ante la comunidad nacional, indicando que hay un protocolo que no se cumplió”. En un documento de prensa señaló que, ante el ahogamiento de la estudiante, el Ministerio, a través de su incumbente Luis Miguel De Camps, debió emitir un mensaje que humanizara “un acontecimiento tan lamentable”.

“Es una vida la que se ha arrebatado, por negligencia, inobservancia o por acción de alguien que lo haya provocado”, externó la ejecutiva universitaria.

“Rechazamos que una víctima pueda ser tratada con desdén, irrespetando su dolor y su derecho a saber”, insistió Desirée del Rosario.

Tampoco Conani

La ejecutiva universitaria cuestionó que también haya guardado silencio sobre el caso el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI).

“CONANI es el órgano rector del Sistema Nacional de Protección de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, por eso duele que no se haya pronunciado”, afirmó.

La titular del CEG agregó que una investigación oportuna ahorra dolor, crea respeto y credibilidad en la justicia dominicana, y trae tranquilidad a la sociedad.

Foro Magaly Pineda

El Foro Feminista Magaly Pineda apoya el reclamo de justicia de la señora Lovelie Joseph Raphael, madre de la estudiante Stephora Anne-Marie Joseph, que murió ahogada durante un paseo escolar.

Exigió del Ministerio Público respuestas “urgentes” sobre esa lamentable tragedia que lamenta el país.