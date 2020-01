Moseñor Víctor Masalles exhortó hoy al Tribunal Constitucional a velar para que en esta Constitución se respete cada uno de los procesos, por encima de cualquier presión internacional.

El obispo de la Diócesis de Baní reconoció que esa alta corte ha llevado procesos difíciles donde no ha faltado la presión internacional.

“Ahí es donde se demuestra sí se es justo, porque la presión no debe quitarme a mí la capacidad de ser justo”, precisó.

“Ningún ser humano está por encima de la ley, y cuando no ocurra esto hay problemas porque cada uno se transforma en referencia y no permite esa clara distinción entre lo que es el bien y el mal, lo que es lo justo y lo que es lo in justo”, precisó

Al encabezar esta mañana en la Catedral Primara de América la misa de acción de gracias, con motivo del octavo aniversario de el Tribunal Constitucional, el religioso consideró que ley debe ser llevada por cada ciudadano.

Sobre el tema del aborto, Masalles dijo que es fácil legislar para matar un bebé que está en el vientre, siempre que no sea uno quien está en ese vientre.

TC independencia

En tanto que el presidente del TC, Milton Ray Guevara, pidió a Dios que le conceda la paciencia de Job, la valentía de David y la sabiduría de Salomón para administrar una justicia independiente garantizadora de derechos, preservadora de la dominicanidad y soporte de una democracia constitucional.

La homilía formó parte del programa de actos del nuevo aniversario del TC, que posteriormente incluyó una audiencia solemne y una de rendición de cuentas en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia, así como una ofrenda flora.

Esa alta corte fue creada en enero del 2010 por mandato constitucional.