Pide tener cuidado eliminar exenciones

El presidente del Senado, Eduardo Estrella, consideró hoy que se deben reconsiderar y analizar a profundidad aspectos relativos al proyecto ley sometido al pleno del hemiciclo por 24 senadores para eliminar exenciones fiscales y exoneraciones.

“Hay cosas ahí, como las exenciones de energía renovable, zonas francas y turismo, que hay que tratarlas con pinzas. Hay muchas cosas que tu puede decir que estoy de acuerdo y que hay que ir revisando, pero la realidad es que el momento indica que hay que tener prudencia”, expuso.

Señaló que sus colegas conversaron con él sobre la iniciativa legislativa, que el martes fue aprobada en primera lectura e enviada a la comisión de Hacienda de la cámara alta.

Un grupo de 24 senadores elaboró un proyecto de ley, con el objetivo de eliminar las exenciones, deducciones, créditos o pagos que contienen 39 leyes, con el cual aspiran a reduciría a la mínima expresión el gasto tributario con esos recursos dejados de percibir, que ascienden a 217 mil 487 millones de pesos anuales.



Mandatario

Sobre el anuncio del presidente Luis Abinader, de dejar sin efecto la reforma fiscal, el representante senatorial de Santiago señaló que se trata de un mandatario que oye y escucha a los ciudadanos.

“Escuchó lo que decía la gente, consultó, hizo diferentes consultas y tomó la decisión más aceptada en este momento. Todo el mundo piensa que hay que hacer una reforma tributaria ahora, pero el momento no es el más adecuado”, manifestó el senador Estrella al ser entrevistado en el programa Telematutino 11, que se trasmite por Telesistema, y que produce el comunicador Ramón Núñez Ramírez.



Barrilito

En cuanto al Fondo de Gestión Social, mejor conocido como “barrilito”, Estrella dijo no lo ha recibido por no estar de acuerdo con el mismo, pero defendió a sus colegas que reciben ese beneficio.

Recordó que durante su campaña electoral se comprometió a no tomar el “barrilito” ni la exoneración que le corresponde y que en su caso particular aspira que eso no exista, pero que los legisladores realizan grandes obras sociales con esos recursos, tales como compra de recetas médicas, ataúdes y el traslado de enfermos de un lado a otro.

“Tu viendo esa realidad de ellos, mira cómo te lo estoy diciendo, primero te planteo mi posición, y yo entiendo que se debe ir aspirando que eso se quite, ahora, hay una intersección intermedia que hay una realidad sociopolítica”, agregó.