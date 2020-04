Piden dar con culpables sobre fallo en voto

- Publicidad -

VíCTOR MARTíNEZ

victorguardian1@gmail.com

Los partidos Revolucionario Moderno (PRM), Reformista Social Cristiano (PRSC) y Fuerza del Pueblo (FP) afirmaron que la Junta Central Electoral (JCE) está obligada a investigar y dar con los responsables del colapso de las elecciones municipales del pasado 15 de febrero, pues las auditorías de la OEA y Uniore son de carácter técnico y por tanto no señalan a los responsables.

Roberto Fulcar, vocero del candidato presidencial del PRM Luis Abinader, opinó que el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) es técnico y no identifica a los responsables de los hechos, en tanto que Ramón Rogelio Genao, secretario general del PRSC dice que hay que realizar las indagatorias, pero que se resolverá con unas cuantas cancelaciones.

Mientras Bautista Rojas Gómez, uno de los voceros de FP, recordó que la investigación de la OEA es vinculante y por tanto los responsables tienen que ser sometidos a la justicia.

“A nadie se le ocurriría pensar que estos hechos fueron fortuitos, entonces como el informe de la OEA es técnico ahora la JCE tiene que profundizar las investigaciones para determinar a quién perjudicaba que se realizaran las fracasadas elecciones del 16 de febrero, algo que se vio cuando se realizaron las del 15 de marzo. Señores pero ni a un niño se ocurre poner a funcionar unos equipos sin antes probarlo, como ocurrió con el software que utilizó la JCE en esas elecciones”, dijo Fulcar.

Añadió que “estamos claros que los que actuaron para hacer fracasar las elecciones, no actuaron solos, se impone por tanto investigar y ver quiénes fueron los responsables de esta sucesiva cadena de fallas coherentes que dieron al traste con el certamen”.

De su lado Genao dijo que el PRSC pide JCE aprenda del #CoreaDelSur la forma de organizar elecciones en tiempo de pandemia y copie modelo coreano para la organización de las elecciones presidenciales, de senadores y diputaciones del 5 de julio para garantizar su éxito en seguridad y participación.

«Creo que el informe de la OEA lo único que prueba es la conocida incapacidad de la JCE para manejar la plataforma informativa del voto automatizado y la actuación negligente del órgano constitucional en la organización de los comicios municipales de febrero… más nada. Lamentablemente esto no pasará de unas cuantas cancelaciones. No creemos que haya ningún proceso legal como reclama la población. Esperamos que al menos nunca se repita”, opinó el dirigente del Partido Reformista.

Rojas Gómez

Declaró que a través del delegado político de FP se le dijo a la JCE que la investigación que realizó la OEA tiene carácter vinculante y que por tanto también alcanzan a los responsables de los hechos.

“Es necesario que se respete el carácter vinculante de la auditoría que ha realizado la OEA, los responsables tienen que ser ubicados y someterlos a la justicia para que paguen por sus hechos”, dijo Rojas Gómez.

OEA

Este organismo identificó al menos 21 fallas técnicas, de coordinación y administrativas que finalmente provocaron el colapso del sistema de voto automatizado y el fracaso de las elecciones.

Uniore

Antier la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore) informó que los fallos técnicos de los comicios municipales del 16 de febrero se originaron por un cambio en el proceso de carga de la boleta electrónica realizado en vísperas de la cita electoral.

Dijo en su informe a la JCE que en el proceso de carga de la boleta electrónica en las urnas fue modificado poco antes de las elecciones municipales.