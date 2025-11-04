Santo Domingo.– Las principales confederaciones sindicales del país respaldaron la propuesta del senador Omar Fernández que busca indexar los salarios conforme a la inflación y liberar del pago de impuestos a los trabajadores que ganan menos de RD$52,000 mensuales.

El presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), Gabriel del Río, consideró que es urgente aplicar lo que establece la ley en materia de equidad fiscal.

“No es justo que a los trabajadores que ganan poco se les sigan descontando impuestos. Es necesario que se cumpla la ley y se proteja al asalariado”, expresó.

De su lado, Rafael (Pepe) Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), sostuvo que el Estado debe crear las condiciones para mejorar la calidad de vida de las familias trabajadoras.

“El dinero del salario se destina a productos de primera necesidad, no da para ahorrar. Si el Gobierno dejara ese dinero en manos del trabajador, volvería al Estado a través del consumo”, explicó el dirigente sindical.

Ambos coincidieron en que la situación económica actual limita el desarrollo humano y que el Gobierno debe fortalecer la recaudación persiguiendo la evasión fiscal, en lugar de cargar más impuestos sobre los ingresos de los trabajadores formales.

“El Gobierno no puede violar la ley; debe aplicarla como está y garantizar justicia tributaria”, reiteró Del Río.