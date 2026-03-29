El Ministerio Público solicitó 12 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra el procurador fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de recibir un soborno de US$10,000 de una persona bajo investigación, mientras representaba al órgano acusador en casos de corrupción.

La solicitud fue depositada la tarde de este domingo por la Procuraduría General de la República en la secretaría del juez presidente de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Julio César Cano Alfau, quien deberá apoderar una de las tres salas del tribunal para conocer el caso y fijar la audiencia correspondiente.

El conocimiento de la medida fue programado para este lunes a las 2:00 de la tarde. La instancia fue presentada por el fiscal Andrés Mena y contempla la imposición de prisión preventiva por un período de 12 meses.

Valdez Alcántara fue designado en la Procuraduría Especializada contra la Corrupción en septiembre de 2020.