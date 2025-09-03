SANTO DOMINGO.- La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Federación de Asociaciones de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (Faprouasd) volvieron a rechazar hoy la fusión entre los ministerios de Educación (Minerd) y de Educación Superior Ciencia y Tecnología (Mescyt).

Los presidentes de la ADP y Faprouasd, Eduardo Hidalgo y Pastor de la Rosa, respectivamente, pidieron al presidente Luis Abinader que desista de ese propósito.

En una rueda de prensa conjunta, ambos gremios aseguraron que la medida “lejos de representar un avance, constituye un retroceso institucional y un serio riesgo para la educación pública dominicana”.

Indicaron que esa iniciativa centralizaría bajo un solo ministerio las funciones de la educación preuniversitaria y la superior.

“Esa medida debilita la autonomía universitaria, entorpece los procesos de gestión y se abre la puerta a la mercantilización de un derecho fundamental, como lo es la educación”, expresaron sobre el anteproyecto de ley que pretende fusionar a ambos organismos estatales.

Ambos gremialistas pidieron “la apertura de un proceso de diálogo nacional, amplio e inclusivo, que permita discutir, junto a los actores sociales y académicos, las verdaderas necesidades y desafíos que enfrenta el sistema educativo dominicano”.

Asimismo, alertan al pueblo dominicano sobre el grave riesgo de convertir la educación en un negocio, desconociendo su carácter de derecho humano y constitucional.