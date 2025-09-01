Continúan sin control los llamados a paros y la realización de asambleas de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) en días y horarios de clases, como la convocatoria que hizo para este lunes la seccional del gremio de San Juan de la Maguana.

Como consecuencia, los profesores del distrito escolar 02-06, de San Juan de la Maguana, cerraron los 105 planteles que le integran, para discutir en asamblea sobre la situación de la infraestructura escolar, el traslado de educadores y los nombramientos de los nuevos, entre otros temas.

“Tuvimos una semana preparando esa agenda”, expresó Francisco Cuevas, secretario de comunicaciones y relaciones públicas de la seccional municipal San Juan Oeste de la ADP, quien confirmó la paralización de las clases.

ADP enfrenta críticas por paralizaciones que afectan el derecho a la educación de miles de estudiantes

“Luego de un caluroso saludo adepeista de parte del comités ejecutivo municipal aprovechamos la ocasión para convocarle a nuestra primera gran asamblea de cara al inicio del año escolar, donde estaremos compartiendo importantes informaciones para todo el magisterio”, expresó una circular firmada por presidente municipal de la ADP, José Manuel Peña Encarnación.

Los educadores fueron convocados para este lunes primero de septiembre, a las 8:00 de la mañana, en la escuela Rosa María Mora Tavera.

“Estaremos actualizando el registro de elegible para los traslados”, precisa el documento.

La semana pasada

La semana pasada, en el segundo día de clases del presente año escolar, más de 27,000 estudiantes de escuelas públicas de Bonao, provincia Monseñor Nouel, quedaron sin docencia, cuando los profesores cerraron los planteles para acompañar al presidente municipal de la ADP, Alejandro Martínez (Raúl), a una citación en el Palacio de Justicia, donde respondió a una acusación por delito electrónico.

El dirigente de la ADP fue acusado ante los tribunales de cometer delito de alta tecnología por Luis Germán, asistente del diputado de Bonao, Norberto Ortiz.

Nadie se inmuta

Esas paralizaciones se producen en diferentes puntos del país y pasan desapercibidas para las autoridades del Ministerio de Educación y otros sectores de la sociedad dominicana, quienes no toman ninguna acción para contrarrestarlas.

Esa prácticas se han hecho repetitiva por el gremio de maestros que, solo el año escolar 2024-2025 4,800 escuelas fueron paralizadas por la ADP, según denuncia de la la Federación de Asociaciones de Padres y Madres Amigos de la Escuela (Fenapmaes).

Solo Acción Empresarial por la Educación (EDUCA) protestó por las constantes paralizaciones del sindicato de maestros.

Educa condena paralización

La directora ejecutiva de Acción Empresarial por la Educación (EDUCA), Yahaira Sosa Machado, , consideró de “inaceptable” interrumpir el derecho a la educación de miles de estudiantes, argumentando que esa práctica representa un golpe a la equidad y a la calidad del sistema educativo. Consideró que las aulas no deben convertirse en escenarios de disputas políticas, personales o gremiales. Recordó que la escuela debe ser un espacio protegido, enfocado en el aprendizaje y el desarrollo integral de los alumnos. Pidió a la dirigencia magisterial a actuar con responsabilidad y a priorizar el interés superior de los niños del sector público.