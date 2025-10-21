Lisboa.– El ex primer ministro de Portugal Francisco Pinto Balsemão (1981-1983), uno de los fundadores del Partido Social Demócrata (PSD), falleció este martes a los 88 años.

El actual jefe del Gobierno, Luís Montenegro, también del PSD, confirmó su fallecimiento. Lo describió como un «símbolo» de los valores y la trayectoria del partido, así como un referente de la política portuguesa moderna.

Montenegro recordó que Pinto Balsemão, junto a Francisco Sá Carneiro, también ex primer ministro fallecido en 1980, fueron impulsores de la creación del PSD y responsables de dar forma a su matriz ideológica.

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentó la pérdida y señaló que el país «perdió hoy una de las personalidades que más han marcado los últimos sesenta años» en política, sociedad y libertad de prensa.

Tras la Revolución de los Claveles del 25 de abril de 1974, Balsemão participó activamente en la fundación del PPD, actual PSD. Fue vicepresidente de la Asamblea Constituyente y un defensor firme de las libertades democráticas.

Su perfil europeísta también se reflejó en su compromiso con movimientos euroafricanos, latinoamericanos y transatlánticos, proyectando su influencia más allá de las fronteras de Portugal.

Abogado, periodista y empresario, Pinto Balsemão fundó en 1973 el grupo Imprensa, propietario del semanario Expresso, y más adelante, en 1992, creó SIC, la primera televisión privada del país.

Antes del fin de la dictadura, integró el grupo de jóvenes liberales que destacó en la Asamblea Nacional del Estado Novo, la antigua dictadura salazarista.

Nacido el 1 de septiembre de 1937 en Lisboa, fue el militante número 1 del PSD, cofundado el 6 de mayo de 1974, apenas once días después del levantamiento que restauró la democracia.

Pinto Balsemão fue diputado y vicepresidente de la Asamblea Constituyente entre 1975 y 1976, y más tarde parlamentario en la Asamblea de la República. Tras las elecciones de 1979, fue nombrado ministro de Estado Adjunto en el gobierno de Sá Carneiro, pero asumió como primer ministro tras la muerte de este en 1980.

Su gobierno impulsó importantes reformas, incluida la revisión constitucional de 1982, que eliminó el Consejo de la Revolución, creó el Tribunal Constitucional y liberalizó el sistema económico.