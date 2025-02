Plácido Polanco: Pujols, buen gerente de GL

Plácido Polanco y Albert Pujols son compadres y excelentes amigos.

Fueron compañeros en los Cardenales de San Luis. Ese es un gran aval que explica la química lograda en el pasado torneo de béisbol dominicano.

Tengo viejas relaciones de amistad con Plácido y sus familiares, que me hace sentir muy cómodo al realizar esta entrevista exclusiva para el periódico El Nacional.

Plácido Polanco fue un destacado jugador del cuadro. Recuerden que en 16 años de su carrera, concluyó con un promedio de bateo de 297 y 2 mil 14 imparables. Se destacó también en la defensa y por eso, merecidamente ganó tres guantes de oro.

Siempre mantuvo un perfil bajo, pero se ganó el respeto de los grandes del béisbol, por su calidad exhibida en el terreno de juego y su conducta ejemplar.

Tiene capacidad

Comentamos sobre su pana Albert Pujols, quien debutó como mánager del torneo de béisbol profesional dominicano 2024-2025 con los Leones del Escogido y conquistó el campeonato nacional y el título de la Serie del Caribe.

“Leo, estar al lado de Alberto por cuatro meses y medio fue una experiencia inolvidable, con altas y bajas, pero sobre todo, de mucho aprendizaje”.

PLACIDO POLANCO Y ALBERT PUJOLS

El enllave Plácido, quien recibió a su compadre Pujols en las Grandes Ligas con los Cardenales , dijo no sorprenderse con el desempeño de Albert durante la temporada. »El hombre tiene temple, coraje y determinación en sus decisiones» Así se expresó Plácido.

Me señaló: “Yo conozco a Albert el pelotero, el amigo, el compadre y por eso no me sorprendió con la dedicación y el enfoque con que asumió este gran reto de dirigir a los Leones de Escogido”.

Agregó:»Su gran experiencia al ganar este torneo tan difícil en el béisbol dominicano, lo ha motivado para querer dirigir en las Grandes Ligas. Y lo logrará, el compadre no deja las cosas a medias» significó.

Plácido, quien fue el principal coach de Pujols en el recién finalizado torneo en que el conjunto escarlata conquistó la Copa Banreservas indicó que esa victoria, tuvo un sabor muy especial por los momentos cruciales que hubo que superar.

Me comentó que : “En el mes de diciembre, cuando no estábamos jugando el mejor béisbol, tuvimos una reunión en el camerino a puertas cerradas y esto le cambió el pensar a nuestros jugadores y pudieron doblar la página”.

Plácido me dijo estar convencido que la clave para ser campeones fue mantenerse unidos y motivados.

No olvidará

Manifestó que su mayor satisfacción fue poder conversar abiertamente con los peloteros y prepararlos mentalmente para su carrera.

Estupendo trabajo

Otro aspecto que resaltó Plácido fue la entrega, pasión, dedicación y disciplina de Erik González, Jean Segura, Junior Lake, Johnny Cueto y sobre todo, Junior Caminero, quien fue el jugador Más Valioso” de la serie final que llevó al Escogido a ganar en 7 partidos.

Lo cierto es que Plácido tiene otro sitial en su carrera, luego de esa encomiable labor como asistente de su compadre Pujols.

Noté que los dirigentes de los campeones, Leones del Escogido, hicieron una costumbre, el compartir las decisiones cruciales.

Desde mi óptica, esa fue la clave del triunfo.

hasta mañana, si dios quiere, dominicanos.