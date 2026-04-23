Plan busca Peravia sea referente de desarrollo

Los participantes en el almuerzo semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio fueron, desde la izquierda, Fabio Herrera Cabral, Juan Tejeda, Ángela Yadira Báez, José Alfredo Corripio, Julio Fulcar, José Monegro, monseñor Faustino Burgos y Ramón de los Santos, que debatieron el Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible Provincia Peravia 2025/2055.Foto/ Alexis Monegro

El Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible de la Provincia Peravia tiene entre sus principales objetivos convertir la provincia en “referente nacional de desarrollo sostenible”, además de generar empleos y dinamizar la economía local, reduciendo al mismo tiempo desigualdades sociales, de acuerdo a los integrantes del comité gestor de la iniciativa.

El senador Julito Fulcar, coordinador de ese comité, explicó que el plan “es un instrumento de desarrollo territorial a 30 años que define la visión, prioridades y proyectos para transformar la provincia en un modelo de desarrollo sostenible, integrando conocimiento económico, inclusión social, innovación y protección”.

Los datos fueron ofrecidos por los integrantes del Comité Gestor, que participaron en el almuerzo semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio y que además de Fulcar estuvo compuesto por Angela Yadira Báez, gobernadora provincial; monseñor Faustino Burgos, obispo diócesis de Baní.

Además de Juan Tejada, presidente del Cluster Turístico y Productivo de Baní; Fabio Herrera Cabral, representante de Alianza Banileja; Ramón de los Santos, representante de la Cámara de Comercio y Producción de Peravia y Alberto Ramírez, rector de la Universidad Federico Henríquez y Carvajal (UFHEC).

Origen plan

Fulcar explicó que la idea de estructural al plan surgió en las elecciones pasadas y el proceso de su estructuración fue de unos 17 meses, con la participación de unas siete mil personas, más de 500 actores sociales y 27 mesas de trabajo.

El plan contempla 54 grandes proyectos y 283 territoriales a partir de los ejes de trabajo establecidos.

Dentro de los grandes proyectos están un puerto y un aeropuerto, una ciudad sanitaria, y un centro de acopio de productos agrícolas que serviría para toda la región.

Dijo que el plan se organizó alrededor de grandes áreas de desarrollo, como son gobernabilidad y gobernanza; bienestar e inclusión social; economía productiva y empleo; ordenamiento territorial y uso de suelo así como gestión ambiental y sostenibilidad.

Sus principales impulsores han sido la oficina senatorial, la Cámara de Comercio y Producción de Peravia y el Gobierno dominicano.

Plan que trascienda

Los participantes en el encuentro fueron cuestionados sobre la posibilidad de que la ejecución del plan fuese afectada por los ciclos políticos que podrían implicar cambio de autoridades y de prioridades particulares de sectores específicos.

Explicaron que fue precisamente tomando en consideración esa posibilidad que se involucró en su estructuración a todos los sectores: políticos, religiosos, productivos, de servicios y comunitarios, de manera que cada uno de ellos planteara su visión de las prioridades provinciales, de sus municipios, distritos municipales y comunidades locales, 500 profesionales participaron en ese proceso.

Todas las propuestas

Todas las propuestas de los participantes fueron analizados de manera que no se obviara ninguna. Además se diseñó para ser ejecutado en 30 años y se determinó que cada dos años se hiciera una evaluación del mismo, para cuantificar su aplicación y aplicar nuevas recomendaciones y metas, cuando sea necesario.