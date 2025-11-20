SANTO DOMINGO. – El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) informó que las empresas de servicio de entrega de productos o alimentos a domicilio (delivery) mantienen activos sus programas de sustitución de mochilas térmicas utilizadas por sus repartidores, en cumplimiento al requerimiento hecho por esa entidad.

Durante una reunión con el director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, representantes de esas empresas informaron que aún queda un porcentaje de sus bases de socios repartidores por sustituir sus equipos de trabajo.

En ese sentido, las multinacionales informaron que invertirán los recursos necesarios para reemplazar las mochilas que se encuentren en malas condiciones, en reuniones sostenidas con el incumbente de la agencia defensora de las personas consumidoras.

Por su parte, Alcántara manifestó su satisfacción por el cumplimiento de las empresas a las medidas tomadas por Pro Consumidor en el año 2023 y recordó que la solicitud de reposición surgió a raíz de múltiples denuncias y quejas recibidas por el mal estado de algunos de estos accesorios utilizados para el transporte de comida y otros productos.

“Les solicitamos a esas empresas desde el año 2023 que inicien el proceso de mejora y reemplazo de los equipamientos que utilizan los repartidores afiliados a sus empresas”, explicó.

Manifestó que la institución que dirige busca asegurar que todos los repartidores de todas las empresas de repartos de alimentos en esta modalidad, cuenten con equipos adecuados para el transporte de comidas y mercancías de consumo humano.

Asimismo, destacó que, a través del programa de Buenas Prácticas Comerciales, Pro Consumidor procura que los proveedores cumplan con sus obligaciones y garanticen productos y servicios que protejan la salud, la seguridad y los intereses económicos de la población, conforme a lo establecido en la Ley 358-05.

En ese orden, citó el artículo 36 de la norma, que obliga a los proveedores a adoptar medidas oportunas y acatar las disposiciones de las autoridades para eliminar o reducir riesgos, incluyendo el retiro, suspensión, sustitución o reparación de los productos afectados.

Finalmente, Alcántara aseguró que Pro Consumidor continuará vigilante para salvaguardar los derechos, la salud y la seguridad de los consumidores, reafirmando su rol como entidad reguladora y de protección ciudadana.