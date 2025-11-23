Santo Domingo.- El dos veces presidente de la República, Danilo Medina, se refirió a la puesta en funcionamiento ayer de la cárcel de Las Parras, antes nombrada La Nueva Victoria.

«No fue una inauguración. Yo pienso que la abrieron, quizás, para empezar a dar servicio, porque esa cárcel yo la inauguré», declaró el exmandatario.

«Es la misma cárcel. Ahí están los 87 edificios, están todas las celdas, están las iglesias, los centros comunitarios, productivos y deportivos«, agregó Medina.

El también presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) señaló que lo único que ha visto nuevo en las instalaciones es la pintura y el cambio de nombre.

Tanda Extendida

Danilo Medina deploró que el Gobierno PRM haya abandonado el programa de Tanda Extendida, en detrimento de los estudiantes y sus familias.

«El Gobierno ha estado devolviendo al pasado la tanda extendida y creando dos tandas para poder tener dos grupos de dos horas y media de clase. ¡Así no se forman los estudiantes!», sentenció.

El expresidente recordó que en los gobiernos del PLD los estudiantes recibían 8 horas de clase, con alimentación escolar.

Asamblea SFM

El presidente del PLD, Danilo Medina, habló al término de una concurrida asamblea del partido morado en San Francisco de Macorís.

Lo acompañaron el secretario general del PLD, Johnny Pujols; el secretario de Organización, Mayobanex Escoto, y los vicepresidentes, Yván Lorenzo y Zoraima Cuello.

De igual modo, los miembros del Comité Político, Robert de la Cruz, Radhamés Camacho, Thelma Eusebio, Francisco Domínguez Brito, Kenia Lora, Juan Ariel Jiménez, Luis Alberto Tejeda, Alexis Lantigua, Walter Musa y Héctor Olivo.

Asimismo, el presidente provincial; el municipal, Luis Rosario; Luis Yangüela, y los dirigentes fundadores, Juanito Antigua y Juan Octavio Ceballos.