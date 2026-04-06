Santo Domingo.– El opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD) condicionó su respaldo a un eventual acuerdo nacional propuesto por el Gobierno frente a la crisis derivada de la guerra en Irán, al plantear que primero deben garantizarse transparencia en el manejo de recursos y un sacrificio real desde el propio Estado.

El miembro del Comité Político, Elías Cornelio, sostuvo que antes de convocar a un diálogo amplio, el Gobierno debe dar señales concretas, comenzando por revisar su política de gasto público, reducir privilegios y actuar con mayor claridad en sectores sensibles como hidrocarburos y electricidad.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante la rueda de prensa de los lunes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del PLD, donde el dirigente respondió preguntas de periodistas sobre la coyuntura internacional y su impacto en el país.

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En materia de transparencia, cuestionó que durante años de baja en los precios del petróleo, esa reducción no se reflejara en los costos para la población. También citó el aumento de reclamaciones por facturación eléctrica, indicando que más de 90 mil quejas en 2025 evidencian un problema estructural que, a su juicio, el Gobierno debe atender con urgencia.

“Un dominicano puede estar equivocado con su factura eléctrica, dos dominicanos, mil dominicanos pueden estar equivocados, pero 90 mil dominicanos no pueden estar equivocados”, afirmó.

Sobre el sacrificio, planteó que no puede exigirse a la población ni al sector privado sin que el Estado dé el primer paso, señalando prácticas como el incremento del gasto, viajes oficiales con amplias comitivas y la entrega de pensiones especiales.

“No se puede hablar de austeridad ni de sacrificios de todos cuando el Gobierno mantiene ese tipo de acciones”, expresó.

El miembro del Comité Político del PLD, Elías Cornelio habla durante rueda de prensa de de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del partido.

El dirigente insistió en que el PLD mantiene su disposición al diálogo, pero advirtió que este solo será efectivo si parte de un compromiso real del Gobierno con la austeridad y la planificación, incluyendo una articulación temprana con los sectores productivos ante escenarios de crisis.

Cornelio consideró que ha faltado previsión en el manejo de la situación, afirmando que un gobierno debe anticiparse y coordinar con los actores económicos, dado que la mayor parte del producto interno bruto depende del sector privado.