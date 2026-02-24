Algunos apagones son atribuidos a las averías. / Archivo

Santo Domingo.– El Partido de la Liberación Dominicana (PLD), a través de su secretario de Tecnologías de la Información y miembro del Comité Político, Domingo Jiménez Reyes, afirmó que los apagones nacionales registrados el 11 de noviembre de 2025 y el 23 de febrero evidencian fallas estructurales en la gestión del sistema eléctrico, y denunció que los funcionarios del sector “se están pasando la pelota” sin asumir responsabilidades.

Jiménez Reyes sostuvo que, a partir de las explicaciones oficiales ofrecidas sobre la anomalía, no resulta normal que una sola falla en el sistema de transmisión provoque el colapso total del servicio eléctrico en el país.

“Las líneas pueden fallar. Lo que no es normal es que una sola falla en transmisión apague todo un país”, argumentó a través de una nota enviada a los medios por PLD.

Explicó que un sistema eléctrico correctamente operado debe estar en capacidad de aislar la falla, sostener la frecuencia con inercia y reservas suficientes, y redistribuir la carga por rutas alternas.

“Si el sistema colapsa, no falló la línea: fallaron las contingencias, las protecciones y la coordinación”, subrayó.

Cuestiona coordinación entre entidades del sector

El dirigente político también cuestionó el manejo del deslastre de carga, mecanismo que se activa cuando la frecuencia se aparta de los 60 Hz para evitar un colapso mayor.

“Si el deslastre fue insuficiente o tardío, hay responsabilidades compartidas entre ETED (Empresa Dominicana de Transmisión Eléctrica), el Organismo Coordinador, las EDE (Empresas Distribuidoras de Electricidad) y los generadores. Eso no es un detalle técnico: es gestión del riesgo”, comentó.

A su juicio, que una falla local haya provocado dos apagones nacionales en pocos meses es una señal preocupante sobre la vulnerabilidad del sistema eléctrico.

“Las fallas ocurren. Que una falla local apague el país dos veces en pocos meses es inaceptable. Mientras los funcionarios expliquen la avería y evitan asumir responsabilidades, el sistema seguirá expuesto a otro colapso”, concluyó.