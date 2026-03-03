PLD critica inoperancia de la OEA y pide mayor equilibrio del Gobierno ante conflicto en Medio Oriente

SANTO DOMINGO.– El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) consideró que la Organización de Estados Americanos (OEA) atraviesa un estado de inoperancia y que el Gobierno dominicano debió asumir una posición más equilibrada frente al conflicto entre Estados Unidos e Irán.

La postura fue fijada por Andrés Navarro, miembro del Comité Político del PLD, quien señaló que los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, así como la posterior represalia iraní, reflejan un alto nivel de debilidad diplomática a escala global.

Cuestionamientos a la ONU y organismos regionales

Navarro lamentó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) no esté desempeñando el rol conciliador para el cual fue creada, al no mediar eficazmente para evitar la escalada armada en Medio Oriente.

Sostuvo que, además de la ONU, otros organismos regionales como la OEA han mostrado ausencia como entes mediadores en momentos de alta tensión internacional.

Llamado a mayor prudencia diplomática

El dirigente político afirmó que la posición del Gobierno dominicano no debió inclinarse hacia una de las partes en conflicto, al considerar que “no es lo más sensato ponerse del lado de uno de los actores”.

Asimismo, criticó los mecanismos que, a su juicio, utiliza Estados Unidos para imponer su agenda internacional, señalando que estos van desde la imposición de aranceles hasta el uso de la fuerza.

Navarro advirtió que la situación impacta a países como la República Dominicana, que tradicionalmente han contado con organismos multilaterales como la ONU como garantía para su relacionamiento en la comunidad internacional.