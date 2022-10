PLD envía mañana materiales consulta

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) iniciará mañana el proceso de distribución de los materiales para la consulta ciudadana que realizará el próximo domingo, con el propósito de elegir a su candidato presidencial para las elecciones del año 2024.

Héctor Olivo, secretario de comunicaciones del PLD, informó que a partir de este miércoles los materiales comenzarán a llegar a las cabeceras de provincias desde donde serán distribuidos a sus municipios.

Explicó que con esos fines la organización política tiene contratado un equipo de camiones que recorrerá todo el país distribuyendo los materiales.

Explicó que las valijas que utilizarán en ese proceso interno fueron facilitadas por la Junta Central Electoral (JCE), al igual que los equipos electrónicos.

Olivo puntualizó que la JCE facilitó al PLD 3 mil máquinas que estarán en cada uno de los recintos de votación, de las que hay un excedente por si alguna de estas presenta problemas.

Te puede interesar leer: Precandidatos PLD cierran campañas con actos Casa Nacional

Materiales

El secretario de comunicaciones del PLD explicó que cada valija contiene una urna, equipos electrónicos, instructivos para las votaciones, resoluciones complementarias, un padrón, actas de votación, crayones y bolígrafos, entre otros.

Prueba

Héctor Olivo explicó que el próximo sábado se probarán los equipos que serán utilizados en cada uno de los centros de votación, para que el domingo no se presenten inconvenientes.

Conap

El dirigente peledeísta argumentó que la Comisión Organizadora de la Consulta (Conap), en el PLD, se mantiene en sesión permanente.

La Conap está integrada por 15 dirigentes del PLD, de los cuales hay cinco del Comité Político (CP), cinco del Comité Central (CC) y cinco de los organismos de base.

Centros de consulta PLD

El PLD tendrá 2,732 centros de consulta distribuidos en todo el territorio nacional, los que operarán en centros educativos públicos que fueron cedidos por el Ministerio de Educación.

De León apoya

La aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, Margarita Cedeño, anunció ayer que a su proyecto político se unió el aspirante a la misma posición Luis de León, quien declinó sus aspiraciones.

De León era uno de los seis aspirantes presidenciales del partido opositor que se medirán en la consulta de este 16 de octubre, en la que se escogerá el candidato a la presidencia para 2024.

La ex vicepresidenta de la República recibió con alegría el apoyo de De León, a quien definió como “un verdadero maestro y educador que quiere lo mejor para el país”.

A consulta van 5 aspirantes

La competencia se da entre los precandidatos presidenciales Maritza Hernández, Karen Ricardo, Margarita Cedeño, Abel Martínez y Francisco Domínguez Brito, quienes han celebrado encuentros, recorridos y reuniones con dirigentes y militantes del partido. Estos aspirantes a la nominación presidencial del PLD durante sus recorridos han logrado el apoyo de altos, medios y dirigentes de la base del partido morado. Martínez es actual alcalde por Santiago; Cedeño es ex vicepresidenta y ex primera dama y Domínguez Brito, es ex procurador, fiscal y ministro de Medio Ambiente.