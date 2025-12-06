SANTO DOMINGO.– El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Johnny Pujols, alertó este sábado sobre la preocupación que existe en distintos sectores por las recientes reformas al Código Procesal Penal (CPP), al considerar que la pieza aprobada representa un retroceso en derechos y garantías fundamentales.

Pujols aseguró que las modificaciones desconocen principios establecidos en la Constitución, en decisiones del Tribunal Constitucional y en acuerdos internacionales firmados por el país.

"Vemos un retroceso espantoso, especialmente en materia de debido proceso. Ahora se otorgan amplias libertades al Ministerio Público que antes estaban limitadas por garantías que todos debíamos respetar", declaró al conversar con la prensa de La Vega.

El dirigente dijo confiar en que el Tribunal Constitucional hará los pronunciamientos correspondientes cuando reciba el recurso que, asegura, será sometido.

Durante su visita a La Vega, Pujols inició un recorrido que incluyó una parada en la Universidad Católica del Cibao (UCATECI), donde fue recibido por el vicerrector, el padre Francisco Antonio Jiménez (Cualo).

Explicó que su agenda del día contempla la inauguración de un nuevo local del PLD en Jima, como parte del plan de expansión que la organización desarrolla a nivel nacional.

“Este es uno de los 41 locales que estaremos abriendo o reacondicionando este año, con la meta de llegar a 100 espacios operativos en todo el país. Queremos que estos locales sean centros de organización, pero también lugares donde las comunidades puedan construir con nosotros la visión del país que queremos gobernar en 2028”, señaló.

Pujols estuvo acompañado por varios miembros de la dirección política del PLD, entre ellos: