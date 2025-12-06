MOCA.– La Policía Nacional identificó a los siete agentes penitenciarios que presuntamente planificaron y ejecutaron la fuga del recluso Beilin Antonio de Peña, alias “El Buda”, quien cumplía prisión preventiva por homicidio en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) La Isleta.

La institución informó que el proceso investigativo, coordinado con el Ministerio Público del Distrito Judicial de Espaillat, permitió establecer la participación directa de los agentes durante el escape ocurrido la madrugada del 21 de noviembre de 2025.

Los implicados

Los agentes del sistema penitenciario involucrados fueron identificados como:

Oscar Luis Andrés , 33 años

, 33 años Alexander Ogando Cuevas , 31

, 31 Juan Pablo de Jesús Encarnación , 30

, 30 Francis Alberto Soto Agramonte , 31

, 31 Wilferson Aybar Acevedo , 23

, 23 Jonthanael de los Santos Rodríguez , 28

, 28 Sabala Rosario Valdez, 35

Los apresados enfrentan acusaciones por asociación de malhechores, obstrucción de la justicia y violaciones a los artículos 265, 266, 237 y 238 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) y del Estado.

Todos fueron detenidos mediante la orden judicial de arresto 598-1-2025-SAUT-01026.

Cómo inició la investigación

Las pesquisas comenzaron el 26 de noviembre, durante un allanamiento en una residencia de la carretera principal de Llena, Moca, autorizado por la orden 598-1-2025-SAUT-00360.

El propietario de la vivienda reveló que había rentado una yipeta Hyundai Santa Fe roja, placa G766870, al agente penitenciario Ogando Cuevas, supervisor del CCR. El vehículo fue devuelto de madrugada, justo en la fecha de la fuga.

Al ver la noticia del escape en redes, el propietario reconoció a “El Buda” como la persona que acompañaba al agente durante la renta. La yipeta quedó bajo control del Ministerio Público como evidencia clave.

Allanamientos y evidencias ocupadas

Equipos de investigación de Espaillat y Barahona, junto a la Policía Preventiva y el Ministerio Público, ejecutaron otra orden de allanamiento (598-1-SAUT-00362) para recuperar objetos vinculados a la operación de escape.

Durante la intervención se ocuparon:

1 laptop y 1 tableta

5 celulares

RD$47,000 y 3 dólares

2 sellos oficiales de seguridad penitenciaria

2 tarjetas de débito

2 cédulas

2 placas y 2 matrículas

8 vouchers de retiro bancario

1 motocicleta Super Gato CG250

1 pasola Honda Lead 110 (sin registro)

Todas las evidencias fueron enviadas al Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

Continúa la búsqueda de “El Buda”

Aunque el caso contra los cómplices internos y externos fue “formalmente esclarecido”, las autoridades mantienen activa la persecución de Beilin Antonio de Peña, alias “El Buda”, a quien califican como peligroso.

La Policía Nacional afirmó que trabaja junto al Ministerio Público y otras dependencias para lograr su captura y garantizar que responda ante la justicia.