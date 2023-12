PLD expulsa a Diego García por alta traición

Santo Domingo.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD), por voto mayoritario, expulsó por “alta traición” a Diego José García, quien era el candidato al Colegio de Abogados y subsecretario de la Secretaria de Asuntos Jurídicos del partido.

El Tribunal Nacional de Disciplina y Ética del PLD, acogiéndose de los artículos 74 y 75 de los Estatutos del Partido y del literal, del artículo 27, decidió la expulsión de por vida del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), por alta traición y violación de los Estatutos y del Reglamento de Disciplina y Ética, dice un documento del partido morado.

La audiencia fue llevada a cabo en la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana, con la presencia de Alejandrina Germán, presidenta; Manuel Galván, vicepresidente; y los miembros Gustavo Guzmán; Elic Fernández; John Garrido; Teodoro Ursino Reyes; y Luis García.

Leer: Diego José García declina aspiraciones al CC

El sábado dos de diciembre el Colegio de Abogados celebró sus elecciones y a tres días se desconoce quién ganó. El Partido Revolucionario Moderno (PRM) se da por ganador; y la Fuerza del Pueblo, que llevaba de aliado al PLD, también se da por ganador.

Diego José García Ovalles fue presentado el pasado 23 de octubre como candadito del PLD y del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) para presidir el Colegio de Abogados de República Dominicana (CARD) tras estas dos organizaciones firmar un acuerdo para llevarlo como su representante para el periodo 2023-2026.

La instancia en la que se solicitó la expulsión de Diego García fue canalizada por el titular de la secretaría de Asuntos Gremiales y Profesionales del PLD, con el aval de los integrantes de este órgano de trabajo.

La expulsión de García Ovalles ocurre luego de este admitiera que la supuesta alianza que realizó con Trajano Vidal Potentini no podía ser considerada válida.

“Esa alianza no es válida, porque no creo que se haya cumplido con el tiempo estipulado… es lamentable que los políticos estén influyendo de esta manera. Y ahora dirán que yo me vendí, pero no es así. Cuando tuve que entregarle a Surún, lo hice”, dijo Ovalles en ese momento y dos después el PLD lo expulsó de sus filas.