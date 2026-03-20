El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) consideró que, ante la crisis en distintos sectores económicos que ha generarado el impacto de la Guerra de Medio Oriente y el alza de los precios del petróleo es aconsejable en lo inmediato fortalecer el cultivo de productos de ciclos cortos para ir abaratando los precios de los alimentos y presentar alternativas al consumidor.

La información la ofreció el experto agropecuario Winston Marte, miembro del Comité Central se debe hacer como país un plan de emergencia para fomentar la producción de rubros de ciclos cortos, sembrar mucha auyama, yuca, batata, maíz, tomates, ajíes, productos que podemos cosechar en tres o cuatro meses.

Dijo que, con el alza de los combustibles, Brasil y Estados Unidos, grandes suplidores de maíz, utilizan el cereal para producir biocombustibles y entonces se encarece el cereal, que se usa para alimentar el ganado.

El experto agropecuario se detuvo a explicar la importancia de los fertilizantes en la producción de los alimentos porque representa un costo alrededor de 30 a 35 por ciento en cualquiera de los alimentos de consumo local.