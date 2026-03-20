La grieta en las relaciones de Estados Unidos y la Unión Europea se ha agrandado a raíz de la guerra contra Irán. Al reclamar la intervención de la OTAN para proteger la navegación por el estrecho de Ormuz, los europeos respondieron al presidente Donald Trump que esa guerra no era de ellos.

Además de la guerra, los europeos cuestionaron que Trump decidiera de manera unilateral levantar las sanciones económicas a Rusia para desescalar los precios del petróleo. Hasta una aliada de Trump como la italiana Giorgia Meloni, se ha distanciado de la estrategia de EUA sobre la guerra en Irán.

Aunque dice que la guerra está ganada, desde el inicio de los bombardeos el 28 de febrero a la fecha el único triunfo que pueden exhibir Washington y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, es la muerte del líder supremo iraní, Alí Jameneí.

Contra la voluntad de Trump los iraníes no solo eligieron como sucesor a un hijo de Jameneí, sino que se han mostrado desafiantes al amenazar con destruir instalaciones estadounidenses en el golfo Pérsico.

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Las diferencias en torno a la guerra con la Unión Europea generan más interrogantes sobre la conflagración y el desenlace de los acontecimientos.