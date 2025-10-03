SANTO DOMINGO.– El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Johnny Pujols, encabezará este sábado una jornada de evaluación en el municipio Santo Domingo Norte (Villa Mella) y sus distritos municipales, como parte del proceso de implementación de la Línea Organizativa y Electoral (LOE) en la Circunscripción Seis.

De acuerdo con la agenda, las actividades iniciarán a las 10:30 de la mañana con un acto de recibimiento en el local municipal del PLD, en la avenida Hermanas Mirabal. Posteriormente, a las 11:00 a.m., Pujols participará en el programa radial Comentando lo que Pasó.

Al mediodía se realizará una asamblea de dirigentes y almuerzo en el salón Orión, mientras que a las 3:30 p.m. está previsto un encuentro con comunitarios y a las 5:30 p.m. una reunión con jóvenes en la biblioteca de Guaricano, en la calle Principal.

Según explicó Alfonso Ureña, enlace de la dirección del PLD con el municipio, el secretario general evaluará el proceso de validación de membresía y el posicionamiento de los miembros validados en los recintos y colegios electorales, fases claves de la LOE.

Por su parte, Johnny Thomas, presidente del PLD en Santo Domingo Norte, junto al supervisor de Enlaces de la demarcación, Elías Cornelio, miembro del Comité Político, confirmaron que ya se han coordinado los preparativos para la jornada.