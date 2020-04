PLD y PRM aún sin responder el cambio elección

- Publicidad -

Todavía esta mañana los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Moderno (PRM) no habían fijado su posición sobre el pedido de la Junta Central Electoral (JCE) para que opinen sobre un posible cambio de la fecha de las elecciones presidenciales y congresuales.

Ambas organizaciones analizan dicha propuesta para referirse al respecto antes del jueves, fecha establecida por el organismo electoral para que los partidos y movimientos políticos se refieran sobre el particular.

La JCE pidió a los partidos opinar por escrito acerca de la posibilidad de que las próximas elecciones, así como una eventual segunda vuelta en el nivel presidencial, sean calendarizadas razonablemente, en una fecha posterior al 17 de mayo y 28 de junio de 2020, respectivamente.

Sobre el particular, el Comité Político del PLD se reunirá mañana para conocer de la solicitud que le hiciera el pleno de la Junta Central Electoral.

Con ese objetivo, los integrantes de ese organismo sostendrán un encuentro virtual usando las aplicaciones para celulares y dispositivos móviles que permite la interacción de quienes participen en un encuentro con esas características.

“Acordamos limitarnos a conocer acerca de la solicitud de la Junta Central Electoral organismo que nos ha consultado sobre posibilidad de que las próximas elecciones, así como una eventual segunda vuelta en el nivel presidencial, sean calendarizadas razonablemente”, dijo Melanio Paredes, miembro del CP.

De su lado, Orlando Jorge Mera, delegado de del PRM por ante la JCE, señaló que ese partido se mantiene en sesión permanente analizando la propuesta del organismo electoral.

“Mientras no entreguemos nuestra opinión a la JCE, la cual estamos trabajando en sesión permanente, no vamos a emitir opinión sobre lo que opinan otros partidos políticos, a quienes respetamos.

El Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Alianza País y otros partidos, han planteado, de manera separada, estar de acuerdo con el cambio de fecha de las elecciones.