PMA advierte a RD y Centroamérica sobre posible sequía que podría provocar hambruna

PANAMÁ.— El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas (WFP) anunció la activación de una serie de medidas tempranas, conocidas como acciones anticipatorias, ante los posibles efectos de una sequía en países de América Central.

Estos planes cuentan con una inversión de 3.8 millones de dólares y beneficiarán a Honduras, Guatemala y El Salvador. A través de mensajes con orientaciones prácticas, transferencias monetarias, distribución de granos básicos y monitoreo meteorológico, más de 75,000 personas podrán prepararse antes de que se agrave la escasez de agua.

Las previsiones indican que la sequía impactará la temporada agrícola conocida como “la primera”. Si las lluvias son escasas durante mayo, principal período de siembra de maíz, frijol y arroz, podría generarse un aumento en los precios y afectar gravemente a las familias que dependen de la agricultura de subsistencia.

Quizas te interese: Estados Unidos reduce 80 % el costo para renunciar a la ciudadanía

En América Central, se estima que más de nueve millones de personas sufren inseguridad alimentaria, especialmente en el Corredor Seco.

Los meteorólogos advierten sobre la posible intensificación del fenómeno climático El Niño, que podría agravar las condiciones de sequía en los próximos meses. Eventos anteriores, como los ocurridos en 2023 y entre 2015 y 2016, provocaron sequías prolongadas con un fuerte impacto en la seguridad alimentaria de la región.

“En América Central, donde la agricultura de subsistencia sostiene a cientos de miles de familias, la sequía puede arrasar con años de esfuerzo en cuestión de semanas”, afirmó Lena Savelli, directora regional del WFP para América Latina y el Caribe.

“Prepararse con acciones anticipatorias es proteger la dignidad y el futuro de quienes dependen de la tierra”, agregó.

Los países de la región mantienen un compromiso con la prevención y mitigación de desastres, en coordinación con el Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres en América Central y República Dominicana (CEPREDENAC).

En este contexto, Ciudad de Panamá acoge el Foro Consultivo Regional de la Política Centroamericana para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres, un espacio clave para fortalecer la cooperación regional.

Las acciones anticipatorias son planes que se activan automáticamente cuando se alcanzan ciertos umbrales meteorológicos, con el objetivo de reducir daños, proteger vidas y sostener medios de subsistencia.

Además, se estima que cada dólar invertido en estas acciones puede ahorrar hasta siete dólares en respuesta de emergencia, haciendo la ayuda más eficiente.

El WFP ha implementado 11 planes de acción anticipatoria en América Latina y el Caribe, con otros 10 en desarrollo. Desde 2022, estos planes se han activado en 11 ocasiones en 8 países: República Dominicana, Guatemala, Haití, Honduras, Ecuador, Perú, Cuba y El Salvador, beneficiando a más de 400,000 personas con una inversión de 11.1 millones de dólares.

Estas iniciativas se desarrollan en coordinación con gobiernos, agencias de Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales, con el apoyo de entidades como el Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia (CERF), la Oficina Europea de Ayuda Humanitaria (ECHO), así como Estados Unidos, Irlanda, Alemania y Canadá.