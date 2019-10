La reducción de los precios de la gasolina cae de lo más bien, sobre todo en una atmósfera todavía crispada por las primarias del PLD. ¿Verdad?

¡Sopla! La página web de la JCE se desplomó por supuestos ataques cibernéticos. Si fue así, no hay duda de que hemos avanzado mucho. ¿O no?

Lo que faltaba para aumentar las tensiones en el PLD. El director de informática de la JCE, Miguel Ángel García, es amenazado por desconocidos.

Parece necesario advertir que no es con campañas mediáticas a favor o en contra como deben dilucidarse las denuncias de Leonel. ¿De acuerdo?

Llama la atención que en la crisis peledeísta el sector oficialista utilice los abogados del Gobierno para defender al partido. ¿Lo han notado?

Reinaldo Pared, que se erigió como árbitro del proceso, no ha tardado en alinearse con Gonzalo Castillo. ¿O no es así?

Alguien dijo que más fácil entra un camello por el ojo de una agua que la Procuraduría identificar los seudónimos sobre Punta Catalina. ¡Cuánta exageración!

El diputado Rubén Maldonado acusó a Jochy Gómez del supuesto fraude contra Leonel, pero se retractó más rápido que Saladín. ¿Le costaba?