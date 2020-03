Ha sorprendido la decisión del senador Félix Vásquez, PRD-PLD Sánchez Ramírez, de retirarse de la lucha por la reelección. ¿Cuál sería el motivo?.

La víspera para la elección de los vices fue un verdadero mar de rumores. Y muchos aprovecharon para ponerse a sonar. El mismo tigueraje.

Los seudónimos que habría utilizado Odebrecht para sobornos para Punta Catalina no han podido desvelarse. ¿Tan complicado es el caso?.

¿Por qué se opondría Leonel a que su esposa Margarita Cedeño fuera candidata presidencial de consenso del PLD? Si es como ella dijo.

Si no hay sanciones para las encuestadoras que no pegan una, debería contemplarse. Los estudios no deben relajarse. ¿De acuerdo?.

Al celebrarse el Día Internacional de la Mujer, la ONU reconoció que la igualdad de género es un objetivo distante. ¿Algún descubrimiento?

Al solicitar la sustitución del procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, ¿no pediría demasiado el Centro Juan XXIII?

El asesinato de un hijo del presunto capo Pascual Cabrera (el Chino) es un mensaje sobre las pandillas criminales que operan aquí. ¿O no?