Los Alcarrizos.– Un presunto delincuente murió la tarde de este jueves durante un alegado intercambio de disparos con agentes del Departamento de Investigaciones Criminales (Dicrim), en un hecho ocurrido en el sector La Fe del municipio de Los Alcarrizos, cercano a la capital.

El presunto delincuente, aún no identificado, fue trasladado al Hospital Dr. Vinicio Calventi, donde llegó sin signos vitales tras presentar múltiples impactos de bala.

Detalles del hecho

De acuerdo con informaciones preliminares, los agentes daban seguimiento al individuo en una de las calles del sector y, presuntamente, este enfrentó a tiros a la patrulla, lo que habría originado el intercambio de disparos.

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El fallecido, de aproximadamente 29 años, vestía un t-shirt negro y un pantaloncillo azul.

Sin informe oficial

Según personal del centro de salud, los agentes policiales dejaron el cuerpo en el área de emergencias y se retiraron sin ofrecer mayores detalles, como en otras ocasiones.

Hasta el momento, la Dirección Regional Santo Domingo Oeste de la Policía Nacional, encabezada por el general Eddy Pérez Peralta, no ha emitido un informe oficial sobre las circunstancias del hecho ni la identidad del fallecido.