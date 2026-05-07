La senadora de Puerto Plata, Ginette Bournigal, aclaró la controversia generada tras la cancelación del concierto de Yailin La Más Viral en el anfiteatro de esa provincia, negando que exista un veto contra la artista urbana.

La legisladora explicó que el inconveniente surgió porque los organizadores comenzaron a promocionar el espectáculo sin contar previamente con la aprobación oficial del patronato encargado del recinto.

“No hemos inaugurado lo que es el anfiteatro. Tenemos pautada una presentación con Amaury Sánchez y la Filarmónica de Santo Domingo para aperturarlo, pero respetamos mucho la música de Yailin”, expresó Bournigal.

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Asimismo, señaló que se comunicó con los responsables del evento para informarles que se habían adelantado al proceso correspondiente, situación que calificó como “una provocación”.

La senadora reiteró que mantienen respeto y admiración por el trabajo de la intérprete urbana y aseguró que más adelante podrá presentarse en el lugar.

“En su momento recibiremos a Yailin con mucho gusto en el patronato. Que cese esa campaña tan fea que nos hace daño. Respetamos su trabajo, la queremos muchísimo, pero en su momento le tocará a Yailin”, concluyó.