El Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSK) ha implementado protocolos multidisciplinarios para el tratamiento de carcinomas avanzados en la zona de la cabeza y el cuello.

El enfoque médico prioriza la erradicación de la enfermedad mediante estrategias que buscan mantener funciones vitales como el habla, la deglución y la respiración, especialmente en diagnósticos de carcinoma de células escamosas.

En América Latina y el Caribe, se registran anualmente más de 70,000 casos de cáncer de piel no melanoma.

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Una parte de estos diagnósticos evoluciona hacia estructuras críticas del rostro y el cuello, lo que históricamente ha complicado el pronóstico y la recuperación estética y funcional de los pacientes tras intervenciones quirúrgicas invasivas.

Tratamiento contra cáncer

Un caso reciente que ilustra esta metodología es el de James Mangan, diagnosticado con un carcinoma de células escamosas extendido hasta la glándula parótida.

En un escenario quirúrgico convencional, el protocolo habría requerido la extirpación del nervio facial, resultando en la pérdida permanente de movilidad y sensibilidad en el rostro del paciente.

Bajo la dirección del doctor Richard Wong, jefe del servicio de cabeza y cuello del referido centro médico, el equipo médico aplicó una estrategia de inmunoterapia neoadyuvante.

El uso de inhibidores de puntos de control inmunitario permitió reducir significativamente el tamaño del tumor antes de la cirugía. Esta reducción facilitó una intervención de preservación en la que los cirujanos extirparon el tejido canceroso sin comprometer la integridad del nervio facial.

Como resultado del tratamiento, el paciente evitó la radioterapia posterior y actualmente se encuentra libre de la enfermedad, conservando sus capacidades funcionales.

El doctor Wong señaló que el objetivo primordial de estos protocolos es la recuperación de la salud garantizando la viabilidad de la vida cotidiana del paciente tras el tratamiento oncológico.