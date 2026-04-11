Policía arresta a mujer «chipera» en La Vega

La Policía Nacional arrestó a una mujer mediante orden judicial, acusada de cometer delitos de alta tecnología, conocido como «chipeo», en la provincia La Vega.

La detenida fue identificada como Yaneisy Paniagua Abad, alias “Yani”, de 31 años, quien fue apresada en cumplimiento de una orden de arresto emitida el 11 de junio de 2025 por la Oficina Judicial del Distrito Nacional.

Arresto de la Policía

El arresto fue ejecutado por agentes de la Subdirección Regional de Investigación (Dicrim) en la provincia de La Vega, por su presunta violación a los artículos 6 y 14 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, en perjuicio de un ciudadano.

La acusada será puesta a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.