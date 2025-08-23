Santo Domingo.- La Policía Nacional y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) aclararon este sábado que es totalmente falso el audio que circula en redes sociales donde se afirma que dos agentes de tránsito fueron ultimados a tiros en Bávaro, provincia La Altagracia.

Las instituciones explicaron que en realidad los agentes sufrieron un accidente de tránsito al deslizarse la motocicleta oficial en la que se desplazaban por la avenida Barceló, en sentido Este-Oeste, en Pueblo Bávaro. El hecho ocurrió a las 9:16 de la mañana mientras cumplían con sus funciones.

Los afectados son el raso Ismael de la Cruz Luis, de 24 años, y el raso Ezequiel Santana, de 29, ambos adscritos a la DIGESETT en Verón-Punta Cana.

De inmediato fueron auxiliados por el Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1 y trasladados a un centro de salud, donde permanecen estables con lesiones leves.

El vehículo involucrado es una motocicleta marca Yamaha, color blanco, ficha 1388, conducida por el raso De la Cruz Luis, quien portaba casco protector reglamentario al momento del accidente.

La Policía Nacional señaló que el audio viral fue montado sobre imágenes que mostraban a los agentes en el pavimento, mientras aguardaban por la asistencia del 9-1-1, lo que provocó confusión en la opinión pública.

En un comunicado conjunto, ambas instituciones reiteraron el llamado a la ciudadanía a no dejarse confundir por informaciones falsas y mantenerse atentos únicamente a los canales oficiales, que son los que ofrecen informaciones verificadas.