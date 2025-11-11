Santo Domingo Este.– La Policía Nacional informó este martes que fueron identificados y se encuentran activamente perseguidos los integrantes de una peligrosa banda armada responsable de asaltar a un ciudadano en la avenida Charles de Gaulle, esquina Simón Orozco, en el sector Invivienda, municipio Santo Domingo Este.

El hecho, que quedó captado en un video de vigilancia, constituye una valiosa evidencia dentro de la investigación en curso, según indicó la institución del orden.

Los implicados fueron identificados como Aneudy Reyes (a) “Arturo Bota Fuego”, Daniel Feliz Decena (a) “Daniel El Rubio”, José Manuel Celedonio Montero (a) “Nano El Abusador” y Aron Calzado Salas (a) “El Verdugo”, todos señalados como altamente peligrosos y portadores de armas de fuego de distintos calibres.

Puedes leer: Policía detiene a dos presuntos autores del homicidio de Luciano Custodio en Altos del Cachón, SDE

La Policía Nacional mantiene activas las labores de inteligencia, búsqueda y captura de estos individuos, a quienes exhorta a entregarse por la vía que consideren pertinente para responder ante la justicia por los hechos que se les imputan.

La institución reiteró su determinación de enfrentar a quienes atentan contra la paz y el orden público, garantizando que ningún acto delictivo quede impune.