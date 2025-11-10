Santo Domingo Este.- La Policía Nacional informó que fueron detenidos este lunes dos presuntos delincuentes señalados como los responsables de la muerte de Luciano Custodio Figueroa, de 35 años, ocurrida durante un asalto en el sector Altos del Cachón en Santo Domingo Este.

Los apresados son Diorlin César Reyes Pérez (Cacón), de 21 años, y Wilmer Antonio Emiliano (El Guardia), de 18.

La institución precisó que Reyes Pérez se entregó de manera voluntaria a través de dirigentes de derechos humanos.

Detalles del hecho

El crimen ocurrió alrededor de las 6:31 de la tarde del sábado 8 de noviembre de 2025, cuando Custodio Figueroa fue interceptado por dos individuos que se desplazaban en una motocicleta negra.

Los atacantes lo despojaron de su motocicleta marca Haouje, modelo Xpress, color azul, chasis No. LC6PCJBJ8S0021775.

De acuerdo con el reporte preliminar, la víctima falleció a causa de una herida de bala en el área torácica, según certificó el médico legista.

Wilmer Antonio Emiliano (El Guardia) Diorlin César Reyes Pérez (Cacón)

En la escena se recolectaron varias evidencias, entre ellas un casco protector, un teléfono celular, una mariconera con documentos personales, una cápsula y un proyectil, que forman parte de la investigación.

Seguimiento e identificación

A través del análisis de cámaras de vigilancia, en coordinación con el Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1, los agentes lograron identificar a los presuntos autores, quienes emprendieron la huida hacia el sector Sabana Perdida.

La Policía Nacional reafirmó su compromiso con la seguridad ciudadana y la lucha contra la delincuencia, garantizando el esclarecimiento de los hechos y la protección de la vida de todos los dominicanos.