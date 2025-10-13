Santo Domingo.- La Policía Nacional, a través de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), informó que mantiene activa la búsqueda de Cecilio Lantigua Terrero, alias “Luis Banana” y/o “El Sicario de Los Frailes”, señalado como presunto autor del homicidio de la joven Steicy Karolina Adames y de causar heridas de bala a tres de sus familiares, durante un conflicto relacionado con una herencia, ocurrido el pasado sábado en el sector Los Frailes I, municipio Santo Domingo Este.

El vocero de la institución, coronel Diego Pesqueira, informó que Lantigua Terrero, de 51 años, es buscado mediante la orden judicial de arresto No. 973-2025-EMES-11648, por presuntamente violar las disposiciones contenidas en los artículos 309, 265, 266 y 295 del Código Penal Dominicano, así como los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

El prófugo es considerado peligroso y anda fuertemente armado, por lo que la institución del orden exhorta a la ciudadanía a no intentar enfrentarlo, sino a ofrecer cualquier información que contribuya con su captura, comunicándose con el 809-682-2151.

Pesqueira precisó que el incidente, registrado en la calle Ramón Matías Mella, kilómetro 10 de Los Frailes, dejó como resultado la muerte de Steicy Adames y tres heridos identificados como Scarlin Danelys Guillermo Adames, de 30 años; John Henry Tapia Santana (alias “Pelao dominicano”), de 28; y un adolescente de 17 años, cuyo nombre se omite por razones legales.

Durante la escena, los investigadores de la Policía Científica recolectaron tres casquillos calibre 9 mm, mientras que el agresor dejó abandonado un vehículo marca Ford, modelo Focus, año 2009, placa A627634, el cual fue ocupado como parte de las evidencias del caso.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de llevar ante la justicia al responsable de este lamentable hecho y continuar profundizando las investigaciones junto al Ministerio Público.